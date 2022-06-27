Faili meçhul cinayetlerin çözümlendiği, bilinmeyenlerin aydınlatıldığı ve çözüm bulunduğu ATV'nin rekor kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni hafta itibarıyla kanalın yayın akışında yer almadı. Bu sebepten ötürü milyonlarca izleyici "Müge Anlı neden yok? 27 Haziran Pazartesi Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programı var mı yok mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; Müge Anlı'nın programı neden yok? İşte yanıtı!
MÜGE ANLI NEDEN YOK?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Haziran Cuma günü sezon finali yaptı. Yeni bölümün yayın tarihi henüz açıklanmadı.
MÜGE ANLI PROGRAM SAATLERİ
Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor
Kayıp kişilerin arandığı, ailelerin kavuşturulduğu, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı programda her gün bir olayın perde arkası aralanıyor.