Faili meçhul cinayetlerin çözümlendiği, bilinmeyenlerin aydınlatıldığı ve çözüm bulunduğu ATV'nin rekor kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni hafta itibarıyla kanalın yayın akışında yer almadı. Bu sebepten ötürü milyonlarca izleyici "Müge Anlı neden yok? 27 Haziran Pazartesi Bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programı var mı yok mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; Müge Anlı'nın programı neden yok? İşte yanıtı!