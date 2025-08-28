Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi 2025 belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, hangi gün başlıyor?

atv'nin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden Müge Anlı başlangıç tarihi duyuruldu. Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor, Eylül'de mi? İşte detaylar;