Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi 2025 belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, hangi gün başlıyor?
Giriş Tarihi: 28.8.2025 16:05

Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi 2025 belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, hangi gün başlıyor?

Ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni sezon başlangıç tarihi açıklandı. 2008 yılından bu yana yayınlanan ve gündüz kuşağının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Şimdi ise gözler yeni sezon başlangıç tarihine çevrildi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte detaylar;

Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi 2025 belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, hangi gün başlıyor?

atv'nin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden Müge Anlı başlangıç tarihi duyuruldu. Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor, Eylül'de mi? İşte detaylar;

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 1 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT HAFTA İÇİ HER GÜN

Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 12:45'te günü sona eriyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI!

Müge Anlı yeni sezon tanıtımına aşağıdaki başlantıdan ulaşabilirsiniz.

MÜGE ANLI YENİ SEZON TANITIMI İÇİN TIKLAYINIZ!

ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi 2025 belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, hangi gün başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz