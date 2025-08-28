Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi 2025 belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, hangi gün başlıyor?

atv'nin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden Müge Anlı başlangıç tarihi duyuruldu. Hafta içi her gün sabah saat 10:00'da atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Haziran ayında sezon finali yapmıştı. Peki, Müge Anlı ne zaman başlıyor, Eylül'de mi? İşte detaylar;
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon 1 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak.
MÜGE ANLI YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI!
Müge Anlı yeni sezon tanıtımına aşağıdaki başlantıdan ulaşabilirsiniz.
