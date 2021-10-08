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Giriş Tarihi: 8.10.2021 23:35

Müge Anlı'nın kavuşturduğu ailenin evinde yangın! Vedat ve ailesinin evi kül oldu

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Müge Anlı’nın kavuşturduğu ailenin evinde yangın! Vedat ve ailesinin evi kül oldu

İzmir'de, çocukların oyun oynadığı odada çıkan yangında ev küle döndü.

atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Yaman Alexander Schlienbecker ilk kez annesinin İzmir Buca'daki evine gitmişti. Ailenin mutluluğu kısa sürdü. Bugün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple anne Fatma Korhan'ın evinde yangın çıktı. Vedat ve diğer aile bireylerinin de evde olduğu sırada çıkan yangında ev tamamen kül oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.


VEDAT'IN ÇOCUKLARI'NIN OYNADIĞI ODADA ÇIKTI


Çıkan yangından yara almadan kurtulan aile bireyleri yaşadıkları korku ve üzüntüyü SABAH'a anlattı. Vedat'ın kız kardeşı Merve Korhan, "Tüm eşyalarımız, geçmişimiz, hatıralarımız, eşyalarımız kül oldu. Mahvolduk. Yıllar sonra abime kavuşmanın mutluluğunu yaşarken hevesimiz kursağımızda kaldı. Yardıma ihtiyacımız var. Yangın Vedat abimin çocuklarının oyun oynadığı odada birden çıktı. İtfaiye ekiplerinin araştırmaları sürüyor. Nedeni henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı'nın kavuşturduğu ailenin evinde yangın! Vedat ve ailesinin evi kül oldu
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