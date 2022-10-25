Muğla Bodrum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Bodrum Muğla Arası Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Muğla Bodrum arası kaç kilometre yol tuttuğu elbette kullanılan vasıtaya göre değişiklik gösterebilir. Yaz tatillerinin cazibe merkezlerinden Bodrum ilçesi ve Muğla arasında yapılacak yolculuk öncesi Bodrum Muğla arası kaç saat yol süresi olduğunu bilmek faydalı olacaktır. Şimdi birlikte, Muğla Bodrum arası kaç km yol olduğuna göz atalım.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE MUĞLA BODRUM ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Ege Bölgesi'nde yer alan Muğla şehrimiz tatil sezonlarında oldukça gözde olan beldelere ve ilçelere sahiptir. Bu gözde ilçelerinden birisi olan Bodrum ile Muğla arasında sıklıkla gidiş gelişler yapılmaktadır. Özel araçla Bodrum'dan Muğla'ya ya da tem tersi istikamette yolculuk mesafesi özel araçla 110 kilometredir.

Bodrum Muğla arasında yolculuklar için otobüsler de tercih edilebilir. Şehirler arası otobüs firmaları ve şehir içi otobüslerle Muğla Bodrum arasında yolculuk yapmak mümkün. Otobüsle Bodrum Muğla arası yol mesafesi yaklaşık olarak 115 kilometredir.

BODRUM MUĞLA ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Bodrum Muğla arasında seyahat belli bir süreye mal olacaktır, bu süre kullanılan vasıtaya göre doğal olarak değişiklik göstermektedir. Eğer özel araçla Bodrum Muğla arası yolculuk yapıyorsanız yol süresi yaklaşık olarak 1 buçuk saat sürmekte, otobüsle ise 1 saat 50 dakika sürmektedir.