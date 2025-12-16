Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’ın danışmanına saldırı: 4 gözaltı!

'KAMERAYA YANSIDI'

Öte yandan olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde motosikletli sürücünün aracın önüne geçtiği ve araca çarpmadıkları halde yere düştükleri, ardından arbede yaşandığı anlar yer aldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şüphelilerin kısa sürede yakalanmasını sağlayan savcılık ve kolluk kuvvetlerine minnettar olduğunu, olayın bilerek yapılan bir saldırı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.