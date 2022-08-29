Muğla Çadır Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Muğla Çadır Kamp Yerleri ve Yol Tarifi

Hem Akdeniz'de hem de Güney Ege'de koyları bulunan Muğla'da sahil turizmi oldukça yaygın. Doğa ile iç içe, yeşilliğin ve maviliğin buluştuğu şehirde kamp yapmak oldukça huzurlu hissettiriyor. Bu nedenle pek çok kampçı Muğla kamp alanları hakkında araştırma yapıyor. Peki en iyi, deniz kenarı Muğla çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nelerdir? Muğla kamp alanları hakkında bilmeniz gereken tüm detaylı bilgiler için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Muğla Çadır Kamp Alanları

Eşsiz doğa harikaları ile ünlü Muğla'da pek çok kamp yeri bulunuyor. Pek çok yerli ve yabancı turist, Muğla'da kamp nerede yapılır diye merak ediyor. İşte Muğla çadır kamp yerleri!

Ölüdeniz Kamp Alanı

Muğla çadır kamp alanları arasında en popüler yer elbette Ölüdeniz. Ölüdeniz'in muhteşem manzarası eşliğinde kamp yapabileceğiniz ücretli ve ücretsiz yerler bulunuyor. Üstelik kamp deneyiminizin yanı sıra yamaç paraşütü de yapabilirsiniz. Kamp alanlarının etrafında alışveriş yapabileceğiniz bölgeler olduğu gibi tuvalet ve çeşme hizmeti de sunuluyor.

Turnalı Boncuk Koyu Kamp Alanı

Muğla'nın Menteşe bölgesinde yer alan Turnalı, şehir merkezine 52 km uzaklıkta bulunuyor. Toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğiniz kamp alanı, sıcak ve soğuk renklerin birleştiği bir yer olarak biliniyor. Çadır kamp için uygun olan alanda tuvalet imkanı da bulunuyor.

İçmeler Kamp Alanı

Muğla'nın Marmaris ilçesine yakın olan İçmeler, karavan ve çadır kampı için uygun olarak biliniyor. Kamp alanında pek çok tesis bulunuyor. Bu sayede tuvalet, elektrik, su, internet, alışveriş gibi çeşitli ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz. Aynı zamanda eşsiz manzara eşliğinde huzurla kamp yapabilirsiniz.

Çalış Plajı Kamp Alanı

Muğla Fethiye'nin merkezinde yer alan Çalış Plajı, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlıyor. Çalış Plajı ve çevresinde ücretsiz kamp yapabileceğiniz alanlar mevcut. Üstelik alanda duş ve tuvalet imkanı da bulunuyor. Çevrede pek çok tesis bulunduğundan alışverişinizi de kolaylıkla yapabilirsiniz.

Palamutbükü Kamp Alanı

Muğla'nın Datça bölgesinde bulunan Palamutbükü kamp alanı, ilçenin merkezine 25 dakika uzaklıkta yer alıyor. Alanda çadır ve karavan kampı yapabilirsiniz. Su, tuvalet, duş ve elektrik gibi ihtiyaçlarınızı da kamp alanından temin edebilirsiniz.

İnlice Plajı Kamp Alanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Göcek semtinde bulunan İnlice Plajı, kampçıların uğrak noktalarından biri olarak biliniyor. Plaja yakın tesislerden günlük ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Aksazlar Koyu Kamp Alanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Aksazlar Koyu, ilçe merkezine sadece 4 km uzaklıkta. Bu sayede toplu taşıma araçları ile alana kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Çam ağaçları eşliğinde huzur dolu bir kamp yapabileceğiniz alanda, çadır ya da karavan kampı yapabilirsiniz.

Belcekız Plajı Kamp Alanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yer alan Belcekız Plajı, Ölüdeniz'in hemen yanında yer alıyor. Çevrede duş ve tuvalet imkanı da bulunuyor. Denize sıfır bir kamp yapmak istiyorsanız, Belcekız Plajı kamp alanı bunun için ideal olacaktır. Dalga seslerinin eşliğinde mışıl mışıl bir uyku, Belcekız Plajı kamp alanında sizi bekliyor.