Muğla Datça Arası Kaç Km? Datça Muğla Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Datça, Türkiye'nin Muğla iline bağlı olan ve Ege Denizi kıyısında yer alan bir yarımadadır. Doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve tarihi dokusu nedeniyle ziyaretçi çekmektedir. Datça'nın berrak denizi, temiz plajları ve bol oksijenli havası, huzurlu bir tatil yapma imkanı sunar. Ayrıca, Knidos Antik Kenti gibi tarihi yerleri de keşfetmek mümkündür. Bunun için Muğla Datça arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer bilmek gerekir.

Muğla Datça Arası Kaç Km?

Muğla'ya bağlı turistik bir ilçe olan Datça, yaz aylarında tatilcilerin en çok tercih ettiği lokasyonlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bu iki nokta arasında yolculuk yapacakların merak ettiği noktaların başında ise süre ve mesafe gelmektedir. Muğla ile Datça arasındaki mesafe ortalama olarak 124 kilometredir. Bu uzaklığı, arabayla yaklaşık olarak 2 saat 45 dakikada katetmek mümkündür. Ek olarak, yolculuk sırasında yakıt tüketimi ve maliyetlerini de göz önünde bulundurmakta fayda bulunmaktadır. Muğla'dan Datça'ya doğrudan otobüs seferleri düzenlendiğinden dolayı otobüs seyahati de tercih edilebilir.

Muğla'dan Datça'ya Nasıl Gidilir?

Muğla'dan Datça'ya özel araçla gitmek isteyenlerin merakını cezbeden noktalardan biri de hangi güzergahların tercih edileceğidir. Bunun için aşağıdaki adımları izlenilmesi önerilir: