MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

Akdeniz'de Datça açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. 14 Kasım 2025 saat 14.01'de kaydedilen sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere çevrildi. Vatandaşlar, depremin merkez üssü ve derinliğiyle ilgili güncel bilgileri takip ediyor. İşte detaylar...