MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Muğla’da deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 14.11.2025 14:22 Son Güncelleme: 14.11.2025 14:23

Akdeniz’de, Datça’nın yaklaşık 251 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. 14 Kasım 2025 saat 14.01’de gerçekleşen sarsıntı, çevrede hafif şekilde hissedildi. AFAD’ın verilerine göre bölgede sismik hareketlilik devam ediyor. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?

Akdeniz'de Datça açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. 14 Kasım 2025 saat 14.01'de kaydedilen sarsıntının ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere çevrildi. Vatandaşlar, depremin merkez üssü ve derinliğiyle ilgili güncel bilgileri takip ediyor. İşte detaylar...

MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [250.93 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-11-14
Saat:14:01:08 TSİ
Enlem:34.50139 N
Boylam:26.77028 E
Derinlik:6.75 km

