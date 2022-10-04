Muğla Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Muğla Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Muğla'nın gözde ilçelerinden biri olan Fethiye Akdeniz kıyısında konumlanan ilçelerden biridir. Popüler tatil rotaları arasında yer alan Muğla'dan Fethiye'ye geçiş yapılmak istenirse öncelikle güzergâh belirlemesi yapılmalıdır. Seçilen güzergaha göre seyahatin toplam süresi değişkenlik gösterecektir. Buna göre özel araçla ya da otobüsle Fethiye Muğla arası kaç kilometre sürüyor, işte tüm detaylar…

MUĞLA FETHİYE ARASI KAÇ KM?

Genellikle bahar ve yaz aylarında turizm amaçlı sıkça ziyaret edilen yerler arasında Muğla ilk sırayı çekiyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında konumlanan Muğla'nın neredeyse tüm ilçeleri farklı güzellikleri bir arada bulunduruyor. Bu nedenle söz konusu ilin en popüler ilçelerinden olan Fethiye'ye geçiş yapmak istiyorsanız mutlaka Muğla Fethiye arası kaç km sürüyor öğrenmelisiniz. Toplamda 130 km'lik bir rotayı izleyen bu seyahat kişilerin tercih ettiği ulaşım aracına ve hızına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Öte yandan navigasyon kullanımıyla daha kestirme yollarda bulunabilir.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE FETHİYE MUĞLA ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Biri Ege'de diğeri de Akdeniz'de bulunan Muğla ve Fethiye için yol planlaması yapıyorsanız öncelikle süre ve km araştırması yapabilirsiniz. Bu araştırma size hangi ulaşım araçlarını tercih etmeniz gerektiği konusunda da yardımcı olacaktır. Buna göre özel araçla ya da otobüsle Fethiye Muğla arası 90km/saat hız ile toplamda 130 kilometre gidilerek aşılabilir. Otobüs firmaları bu rota arasında farklı il ya da ilçelere de giriş yapabildiği için toplam seyahat süresi 6 ile 10 saat arasında sürebiliyor. Ancak özel araçla Fethiye Muğla arası daha hızlı gidilebilir. Mola vermeden ve en kısa güzergahı kullanarak özel aracınızda iki nokta arasındaki mesafeyi 1 saat 30 dakika gibi bir sürede aşabilirsiniz.