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Giriş Tarihi: 6.07.2026 21:23

Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: 17 şüpheli gözaltında

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen terör örgütü operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

AA
Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: 17 şüpheli gözaltında
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından haklarında bilgi ve belge bulunan, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Muğla merkezli İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUĞLA #İSTANBUL #ADANA #MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Muğla merkezli 3 ilde terör operasyonu: 17 şüpheli gözaltında
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