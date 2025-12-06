Haberler Yaşam Haberleri Muğla merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 6.12.2025 19:09

Muğla merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 kişi tutuklandı!

Muğla merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına karşı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 29 kişi gözaltına alınırken, 10 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA Yaşam
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince Muğla merkezli, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı. Fethiye'ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, 12 şüpheliyi ifadelerinin ardından salıverirken, 17 şüpheliyi ise mahkemeye sevk etti.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

