Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları! 2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmeyle beraber Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen adaylar taban puanlarını incelemeye başladı. Hal böyleyken ise "2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bölüm bölüm Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları listesi ve detaylar...
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) Taban Puanları
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Kont.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
|TYT
|45
|255,84
|725747
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|60
|256,56
|717690
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
|SAY
|20
|238,32
|337594
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Almanca Öğretmenliği (Almanca)
|DİL
|50
|329,66
|33939
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|30
|236,68
|950297
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Arıcılık
|TYT
|25
|191,91
|1563054
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40
|199,84
|587477
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|60
|257,86
|703155
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|65
|253,99
|747090
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40
|247,28
|826153
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|80
|241,49
|894258
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|55
|236,67
|950428
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Aşçılık (İÖ)
|TYT
|55
|237,82
|936817
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Aşçılık (İÖ)
|TYT
|55
|234,29
|978560
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Avcılık ve Yaban Hayatı
|TYT
|30
|212,22
|1269189
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|60
|218,57
|1182484
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|60
|202,81
|1410024
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|80
|291,75
|179578
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|70
|278,86
|207847
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|80
|387,93
|53682
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|60
|279,90
|495558
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
|TYT
|60
|255,00
|735459
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|48
|295,18
|172690
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (MTOK)
|SAY
|12
|251,59
|286440
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Bitki Koruma
|TYT
|30
|213,40
|1252691
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|25
|236,07
|347117
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
|SÖZ
|60
|225,39
|526124
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|70
|208,34
|583094
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ)
|EA
|40
|252,54
|364459
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Çevre Koruma ve Kontrol
|TYT
|40
|235,89
|959676
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|65
|253,33
|754542
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (İÖ)
|TYT
|60
|234,34
|977909
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|55
|226,19
|1080227
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|55
|208,92
|1317108
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Dış Ticaret (İÖ)
|TYT
|55
|200,25
|1449341
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Dijital Oyun Tasarımı
|SAY
|40
|300,72
|162168
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Dil ve Konuşma Terapisi
|SAY
|60
|343,82
|99253
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|60
|418,46
|29480
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
|TYT
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|25
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
|TYT
|40
|261,49
|664334
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Ekonomi ve Finans
|EA
|70
|223,95
|561661
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|45
|237,69
|938351
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|50
|213,20
|1255444
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|50
|204,89
|1378293
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|339,78
|104094
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|30
|226,36
|1077984
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|40
|248,04
|299280
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK)
|SAY
|10
|—
|—
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Felsefe
|EA
|60
|203,57
|586205
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40
|267,78
|235804
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Fizik
|SAY
|20
|205,25
|389399
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|SAY
|100
|265,91
|241139
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|60
|318,18
|69375
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Gemi İnşaatı
|TYT
|25
|250,95
|782589
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|50
|201,85
|1424914
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
|TYT
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Gümrük İşletme
|EA
|30
|208,40
|583052
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|TYT
|60
|204,14
|1389830
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60
|221,75
|1139919
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Havacılık Yönetimi
|EA
|70
|264,55
|293815
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Hemşirelik
|SAY
|180
|308,48
|148646
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Hemşirelik
|SAY
|140
|299,84
|163833
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|50
|254,17
|744953
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
|TYT
|25
|195,31
|1521645
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İkram Hizmetleri
|TYT
|50
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İktisat
|EA
|80
|202,74
|586600
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İktisat (İngilizce)
|EA
|60
|235,03
|493563
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İktisat (İngilizce) (İÖ)
|EA
|50
|205,47
|585096
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İktisat (İÖ)
|EA
|40
|231,28
|522183
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|55
|302,13
|347476
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|40
|363,92
|76837
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70
|367,19
|21994
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|50
|386,16
|16355
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|DİL
|60
|395,59
|13709
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|256,40
|270178
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60
|213,56
|1250476
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|50
|201,84
|1425035
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|70
|255,33
|314276
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İslami İlimler (MTOK)
|SÖZ
|10
|218,64
|549933
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İstatistik
|SAY
|30
|233,50
|357628
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|40
|226,65
|1074302
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İşletme
|EA
|90
|224,63
|559147
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İşletme
|EA
|80
|215,43
|577890
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İşletme (İÖ)
|EA
|60
|214,00
|579073
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|50
|200,74
|1441897
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|90
|198,62
|587617
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|90
|214,50
|578704
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Kimya
|SAY
|25
|238,85
|335392
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|50
|223,64
|1114384
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Kozmetik Teknolojisi
|TYT
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
|TYT
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Lojistik
|TYT
|50
|222,32
|1132135
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Maden Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|20
|249,21
|295033
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Marina ve Yat İşletmeciliği
|TYT
|30
|229,16
|1041771
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Matematik
|SAY
|70
|240,74
|327560
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|45
|260,87
|256075
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|80
|220,08
|1162329
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|80
|304,36
|155822
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|60
|271,84
|225204
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi
|EA
|30
|209,65
|582168
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|70
|219,67
|1167891
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|50
|211,65
|1277120
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40
|199,15
|1466385
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|45
|194,22
|1535942
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40
|194,12
|1537121
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|40
|191,83
|1563947
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
|TYT
|55
|185,53
|1608212
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
|TYT
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|353,68
|22348
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Optisyenlik
|TYT
|65
|262,03
|658703
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|60
|248,58
|810538
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|35
|230,74
|1021943
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|373,95
|10321
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu)
|SÖZ
|2
|—
|—
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|60
|204,62
|1382426
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|45
|204,56
|1383390
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|40
|193,67
|1542855
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
|TYT
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|70
|322,19
|95929
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|TYT
|45
|219,70
|1167510
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|308,62
|127724
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sağlık Yönetimi
|EA
|60
|240,13
|452643
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|60
|234,92
|461957
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Seracılık
|TYT
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50
|317,76
|105592
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|80
|234,26
|978820
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|30
|242,91
|877827
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|80
|236,38
|482471
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|318,64
|68480
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sosyal Hizmet
|EA
|50
|246,85
|402610
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|40
|247,54
|823053
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|60
|230,32
|528885
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|20
|256,00
|271536
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|60
|207,23
|388860
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tapu ve Kadastro
|TYT
|50
|233,35
|989879
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60
|252,30
|333836
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tarih (İÖ)
|SÖZ
|60
|228,90
|505886
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|60
|256,73
|715752
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ)
|TYT
|50
|244,52
|858894
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|60
|271,53
|566770
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40
|269,11
|588871
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)
|TYT
|50
|262,08
|658224
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu)
|TYT
|2
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
|TYT
|40
|219,81
|1165915
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
|TYT
|40
|189,76
|1583681
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|140
|443,29
|14957
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Tıp (İngilizce)
|SAY
|50
|441,07
|16027
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|60
|237,60
|939454
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turist Rehberliği
|TYT
|50
|216,82
|1205747
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turist Rehberliği (İÖ)
|TYT
|55
|212,32
|1267725
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim)
|TYT
|60
|256,62
|716975
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm Animasyonu
|TYT
|40
|192,91
|1551866
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm Animasyonu (İÖ)
|TYT
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği
|EA
|70
|210,39
|581630
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği
|EA
|50
|201,69
|587004
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
|EA
|30
|238,79
|463184
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm Rehberliği
|DİL
|30
|313,60
|39134
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60
|227,12
|1068163
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|60
|223,20
|1120266
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|80
|213,34
|1253557
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40
|206,58
|1352445
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40
|206,03
|1360873
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|40
|196,51
|1505242
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
|TYT
|40
|198,20
|1480730
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
|TYT
|50
|189,77
|1583576
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
|TYT
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60
|202,68
|1411976
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|60
|194,03
|1538325
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
|TYT
|50
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
|TYT
|60
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ)
|TYT
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|277,90
|193962
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|60
|251,69
|337917
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50
|350,58
|24827
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman
|EA
|70
|230,68
|526478
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ)
|EA
|60
|200,95
|587224
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|70
|242,51
|434303
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60
|346,41
|96173
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|55
|226,79
|1072418
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|60
|219,06
|1175968
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|50
|212,03
|1271756
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yat Kaptanlığı
|TYT
|30
|265,71
|621580
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|60
|373,55
|67120
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
|TYT
|50
|198,44
|1477086
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yerel Yönetimler (İÖ)
|TYT
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
|EA
|50
|205,59
|585024
|Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|50
|279,23
|224503