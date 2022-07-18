Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları! 2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmeyle beraber Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen adaylar taban puanlarını incelemeye başladı. Hal böyleyken ise "2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bölüm bölüm Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları listesi ve detaylar...