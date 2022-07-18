Haberler Yaşam Haberleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları! 2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:54

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları! 2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Üniversiteli olma hayaliyle dolup taşan binlerce aday okumak istedikleri üniversitelerin puanlarını inceliyor. Bu noktada öne çıkan okullardan biri de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi oldu. 27 Temmuz tarihindeki tercih dönemi başlamadan puanlarına göre aşağı yukarı tercih listesi de şekillenmeye başladı. Öte yandan "2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?" sorularıda yanıt arıyor. İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları listesi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları! 2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

YKS sınav sonuçları açıklandı. Bu gelişmeyle beraber Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen adaylar taban puanlarını incelemeye başladı. Hal böyleyken ise "2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte bölüm bölüm Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları listesi ve detaylar...

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) Taban Puanları

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Kont. Taban
Puanı		 Başarı
Sırası
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 45 255,84 725747
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Adalet TYT 60 256,56 717690
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 20 238,32 337594
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50 329,66 33939
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30 236,68 950297
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Arıcılık TYT 25 191,91 1563054
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Arkeoloji EA 40 199,84 587477
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Aşçılık TYT 60 257,86 703155
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Aşçılık TYT 65 253,99 747090
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Aşçılık TYT 40 247,28 826153
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Aşçılık TYT 80 241,49 894258
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Aşçılık TYT 55 236,67 950428
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 55 237,82 936817
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Aşçılık (İÖ) TYT 55 234,29 978560
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Avcılık ve Yaban Hayatı TYT 30 212,22 1269189
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bahçe Tarımı TYT 30 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60 218,57 1182484
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60 202,81 1410024
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik SAY 80 291,75 179578
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Beslenme ve Diyetetik SAY 70 278,86 207847
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 80 387,93 53682
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı TYT 60 279,90 495558
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60 255,00 735459
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAY 48 295,18 172690
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (MTOK) SAY 12 251,59 286440
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Bitki Koruma TYT 30 213,40 1252691
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Biyoloji SAY 25 236,07 347117
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60 225,39 526124
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70 208,34 583094
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 40 252,54 364459
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40 235,89 959676
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Çocuk Gelişimi TYT 65 253,33 754542
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60 234,34 977909
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Dış Ticaret TYT 55 226,19 1080227
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Dış Ticaret TYT 55 208,92 1317108
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Dış Ticaret (İÖ) TYT 55 200,25 1449341
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Dijital Oyun Tasarımı SAY 40 300,72 162168
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60 343,82 99253
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Diş Hekimliği SAY 60 418,46 29480
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 30 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Eczane Hizmetleri TYT 40 261,49 664334
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Ekonomi ve Finans EA 70 223,95 561661
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Elektrik TYT 45 237,69 938351
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Elektrik TYT 50 213,20 1255444
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Elektrik TYT 50 204,89 1378293
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 339,78 104094
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Elektronik Teknolojisi TYT 30 226,36 1077984
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 40 248,04 299280
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği (MTOK) SAY 10
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Felsefe EA 60 203,57 586205
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40 267,78 235804
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Fizik SAY 20 205,25 389399
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100 265,91 241139
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 318,18 69375
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Geleneksel El Sanatları TYT 30 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Gemi İnşaatı TYT 25 250,95 782589
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 50 201,85 1424914
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Gümrük İşletme EA 30 208,40 583052
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60 204,14 1389830
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Harita ve Kadastro TYT 60 221,75 1139919
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Havacılık Yönetimi EA 70 264,55 293815
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Hemşirelik SAY 180 308,48 148646
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Hemşirelik SAY 140 299,84 163833
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İç Mekan Tasarımı TYT 50 254,17 744953
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 25 195,31 1521645
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İkram Hizmetleri TYT 50 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İktisat EA 80 202,74 586600
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İktisat (İngilizce) EA 60 235,03 493563
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İktisat (İngilizce) (İÖ) EA 50 205,47 585096
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İktisat (İÖ) EA 40 231,28 522183
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İlk ve Acil Yardım TYT 55 302,13 347476
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 363,92 76837
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70 367,19 21994
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 50 386,16 16355
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 60 395,59 13709
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 256,40 270178
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 60 213,56 1250476
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İnşaat Teknolojisi TYT 50 201,84 1425035
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İslami İlimler SÖZ 70 255,33 314276
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İslami İlimler (MTOK) SÖZ 10 218,64 549933
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İstatistik SAY 30 233,50 357628
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 40 226,65 1074302
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İşletme EA 90 224,63 559147
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İşletme EA 80 215,43 577890
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İşletme (İÖ) EA 60 214,00 579073
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) İşletme Yönetimi TYT 50 200,74 1441897
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Kamu Yönetimi EA 90 198,62 587617
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Kamu Yönetimi (İÖ) EA 90 214,50 578704
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Kimya SAY 25 238,85 335392
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Kimya Teknolojisi TYT 50 223,64 1114384
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Kozmetik Teknolojisi TYT 30 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 40 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Lojistik TYT 50 222,32 1132135
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 20 249,21 295033
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 30 229,16 1041771
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Matematik SAY 70 240,74 327560
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 45 260,87 256075
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Mimari Restorasyon TYT 80 220,08 1162329
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Mimarlık SAY 80 304,36 155822
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 271,84 225204
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 30 209,65 582168
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70 219,67 1167891
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50 211,65 1277120
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40 199,15 1466385
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45 194,22 1535942
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40 194,12 1537121
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40 191,83 1563947
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 55 185,53 1608212
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 40 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (KKTC Uyruklu) TYT 2 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 353,68 22348
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Optisyenlik TYT 65 262,03 658703
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Organik Tarım TYT 40 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60 248,58 810538
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 35 230,74 1021943
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 50 373,95 10321
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SÖZ 2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Özel Güvenlik ve Koruma TYT 60 204,62 1382426
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Pazarlama TYT 45 204,56 1383390
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Pazarlama TYT 30 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40 193,67 1542855
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Psikoloji EA 70 322,19 95929
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 45 219,70 1167510
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 308,62 127724
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sağlık Yönetimi EA 60 240,13 452643
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sanat Tarihi SÖZ 60 234,92 461957
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Seracılık TYT 30 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50 317,76 105592
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 80 234,26 978820
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30 242,91 877827
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80 236,38 482471
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50 318,64 68480
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sosyal Hizmet EA 50 246,85 402610
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sosyal Hizmetler TYT 40 247,54 823053
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Sosyoloji EA 60 230,32 528885
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Su Ürünleri Mühendisliği SAY 20 256,00 271536
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 60 207,23 388860
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tapu ve Kadastro TYT 50 233,35 989879
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tarih SÖZ 60 252,30 333836
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tarih (İÖ) SÖZ 60 228,90 505886
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60 256,73 715752
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50 244,52 858894
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60 271,53 566770
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40 269,11 588871
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50 262,08 658224
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) TYT 2 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 40 219,81 1165915
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 40 189,76 1583681
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıp SAY 140 443,29 14957
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Tıp (İngilizce) SAY 50 441,07 16027
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turist Rehberliği TYT 60 237,60 939454
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turist Rehberliği TYT 50 216,82 1205747
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turist Rehberliği (İÖ) TYT 55 212,32 1267725
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) TYT 60 256,62 716975
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm Animasyonu TYT 40 192,91 1551866
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm Animasyonu (İÖ) TYT 40 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm İşletmeciliği EA 70 210,39 581630
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm İşletmeciliği EA 50 201,69 587004
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 30 238,79 463184
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm Rehberliği DİL 30 313,60 39134
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60 227,12 1068163
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60 223,20 1120266
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 80 213,34 1253557
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40 206,58 1352445
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40 206,03 1360873
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40 196,51 1505242
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40 198,20 1480730
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 50 189,77 1583576
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 60 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60 202,68 1411976
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60 194,03 1538325
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 50 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 60 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 40 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 277,90 193962
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60 251,69 337917
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50 350,58 24827
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70 230,68 526478
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 60 200,95 587224
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 70 242,51 434303
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Veterinerlik SAY 60 346,41 96173
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 55 226,79 1072418
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 60 219,06 1175968
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yaşlı Bakımı TYT 50 212,03 1271756
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yat Kaptanlığı TYT 30 265,71 621580
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yazılım Mühendisliği (İngilizce) SAY 60 373,55 67120
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yerel Yönetimler TYT 50 198,44 1477086
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 40 Dolmadı Dolmadı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği EA 50 205,59 585024
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri EA 50 279,23 224503
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları! 2022 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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