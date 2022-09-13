Muğla TOKİ başvuru şartları! Muğla TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

TOKİ Muğla başvuruları hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar, Muğla sosyal konut başvuru ekranı ve kura çekimi hakkında bilgiler almak istiyor. 81 ilerde yapılacak olan ucuz konut projesi, konut sorununu çözmeyi umuyor. Muğla TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları hakkında detaylar haberimizde.

TOKİ MUĞLA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların şartları belli oldu. Tarih, kura çekimi ve projeye ilişkin detaylar bugün Başkan Erdoğan tarafından 81 il için açıklanacak.