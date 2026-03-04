MUĞLA TOKİ KURA TARİHİ ERTLENDİ! TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, yeni kura tarihi!

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da inşa edilecek 6 bin 417 konutun kura tarihi ertelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni hafta kura takviminde göre çekilişin 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılması planlanıyordu. Ancak TOKİ Muğla kura çekimi tarihi ertelendi. İşte, yeni kura tarihi;
TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak TOKİ'nin web sayfasında kuranın ertelendiği görüldü.
Buna göre, TOKİ Muğla kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü çekilecek.
Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:
İşte, sorgulama ekranı;
Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.
Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.
İşte ilçe ilçe konut sayısı;
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|MUĞLA
|MERKEZ
|MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) 5400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|5400
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|2
|MUĞLA
|BODRUM
|MUĞLA BODRUM 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|EMLAK KATILIM BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|3
|MUĞLA
|FETHİYE
|MUĞLA FETHİYE 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|4
|MUĞLA
|KAVAKLIDERE
|MUĞLA KAVAKLIDERE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|5
|MUĞLA
|KÖYCEĞİZ
|MUĞLA KÖYCEĞİZ 42/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|42
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|6
|MUĞLA
|MİLAS
|MUĞLA MİLAS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
|7
|MUĞLA
|SEYDİKEMER
|MUĞLA SEYDİKEMER 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|75
|HALK BANKASI
|09.03.2026
11:00
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ