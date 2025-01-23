Muğla’da 1.3 milyon TL değerinde kaçak parfüm ele geçirildi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan E.Y. isimli şahsın evinde, 22 Ocak 2025 tarihinde yapılan aramada büyük miktarda kaçak parfüm ele geçirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1.298.000 TL olan 432 adet çeşitli markalarda kozmetik ürün (parfüm) ele geçirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında başlatılan adli işlemler devam ediyor.