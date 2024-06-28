Muğla’da 4 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu

Fethiye Gazi Ortaokulu öğrencisi Umut Öner Sarıbaş, Özel Fethiye Ege GVO Ortaokulu öğrencisi Ayşe Feyza Kaya, Muğla Final Akademi Ortaokulu öğrencisi Ayşe Sena Baydan, Menteşe Türdü 100. Yıl Ortaokulu öğrencisi Aybüke Arslan, LGS'de 500 tam puan alarak şampiyonlar arasına adını yazdıran öğrenciler oldu.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay "Öğrencilerimizin bu başarıları bizleri gururlandırdı. Başarı bir ekip işidir. Başta öğrencilerimiz olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan tüm öğretmenlerimizi, çocuklarımızı en iyi şekilde sınava hazırlayan velilerimizi tebrik ederim. Öğretmenlerimiz tercih döneminde de okullarımızda öğrencilerimize rehberlik edecekler. Sonuçların tüm öğrencilerimize, Muğla eğitim ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

LGS sınav kılavuzu 28 Haziran Cuma günü ilan edildi. Öğrenciler tercihlerini 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih sürecinde hem Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan hem tercih robotları hem rehber öğretmenler okullarda öğrencilere tercihlerinde rehberlik edecekler.