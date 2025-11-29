Muğla’da acı yangın | Evdeki köpeklerden biri kurtarılamadı: 1 köpek kalp masajıyla döndürüldü!

KALP MASAJIYLA KURTARDILAR

Dumandan etkilenen köpeklerden birinin yangın sırasında öldüğü belirlenirken, diğeri itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla yaşama döndürüldü. Hassırcı'ya ise ambulansta müdahale edildi. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Hassırcı, büyük üzüntü yaşadı. Ev sahibi ile köpeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.