Muğla'da aile boyu tefecilik: Baba ve 2 oğlu tutuklandı!
Giriş Tarihi: 29.11.2025 16:26

Muğla'da aile boyu tefecilik: Baba ve 2 oğlu tutuklandı!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yüksek faizle para verdikleri kişileri borçlandırmak suretiyle tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İsmet K. ile oğulları Batuhan Veli K. ve Barış K tutuklandı. Gözaltına alının diğer isim Salih B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA
Muğla’da aile boyu tefecilik: Baba ve 2 oğlu tutuklandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'da tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüksek faizle para verip vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine 25 Kasım'da operasyon düzenlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ortaca Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda; 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, 1 çek defteri, 16 tarihi sikke, 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K. ile oğulları Batuhan Veli K. ve Barış K. tutuklandı, Salih B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'da aile boyu tefecilik: Baba ve 2 oğlu tutuklandı!
