Muğla’da aile boyu tefecilik: Baba ve 2 oğlu tutuklandı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'da tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yüksek faizle para verip vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüphelinin önceden belirlenen adreslerine 25 Kasım'da operasyon düzenlendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ortaca Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda; 29 senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname, 3 muvafakatname, 1 çek defteri, 16 tarihi sikke, 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçak ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K. ile oğulları Batuhan Veli K. ve Barış K. tutuklandı, Salih B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.