Muğla’da aile faciası: Eşini öldüren koca, aynı silahla kendini vurdu!

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Döğer Mahallesi'nde, Ali Elmadibi (67), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Vesile Elmadibi'yi (63) tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine Ali Elmadibi, eşi Vesile Elmadibi'yi av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayın ardından Ali Elmadibi'nin aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Vesile Elmadibi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, Ali Elmadibi'nin de yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi