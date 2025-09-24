Muğla’da av tartışması kanlı bitti! Oğul annesini av tüfeğiyle öldürdü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Köyceğiz Mahallesi'nde, 24 Eylül 2025 günü saat 18.00 sıralarında 22 yaşındaki Soner Sivrikaya, iddiaya göre ava gitme konusunda 61 yaşındaki annesi Durgül Sivrikaya ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Soner Sivrikaya, evlerinin bahçesinde annesi Durgül Sivrikaya'ya av tüfeğiyle bir el ateş etti. Sivrikaya, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından vurulan Durgül Sivrikaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Soner Sivrikaya, silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.