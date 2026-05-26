Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Muğla bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:29

Muğla'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Muğla bayram namazı saati

Muğla’da bayram namazı saat kaçta başlayacak sorusu bayram öncesinde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı vakitleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Muğla bayram namazı saati özellikle bayram sabahı ibadetlerini yerine getirecek kişiler için önem taşıyor. 2026 Kurban Bayramı öncesinde güncel vakit bilgileri merak konusu oldu.

Muğla’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Muğla bayram namazı saati
  • ABONE OL

Kurban Bayramı yaklaşırken Muğla bayram namazı saati gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Diyanet'in il il yayımladığı namaz vakitleriyle birlikte Muğla için geçerli olacak saat bilgisi de belli oldu. Bayram namazını cemaatle kılmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerine göre hazırlık yapıyor. Muğla'daki bayram namazı vakti internet üzerinden yoğun şekilde sorgulanıyor.

MUĞLA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Muğla'da Kurban Bayramı namazı 06:23 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Vakit girince cemaat saf olarak: "Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet eder.

BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Muğla bayram namazı saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA