Muğla’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Muğla bayram namazı saati

Kurban Bayramı yaklaşırken Muğla bayram namazı saati gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Diyanet'in il il yayımladığı namaz vakitleriyle birlikte Muğla için geçerli olacak saat bilgisi de belli oldu. Bayram namazını cemaatle kılmak isteyen vatandaşlar sabah saatlerine göre hazırlık yapıyor. Muğla'daki bayram namazı vakti internet üzerinden yoğun şekilde sorgulanıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Muğla'da Kurban Bayramı namazı 06:23 olarak belirlenmiştir.
Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.
Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.