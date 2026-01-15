Muğla’da cani sevgili dehşet saçtı: Kırdığı cam şişe ile boynundan yaraladı! İşte istenen ceza...

Dehşete düşüren olay, 10 Haziran 2024'te Gümbet Mahallesinde meydana geldi. F.O., arkadaşı Mustafa Karacan ile birlikte iş bulmak için Bodrum'a geldi. F.O., iş bulmak için birlikte kaldıkları otelden ayrıldı. Daha sonra F.O., telefonla Karacan'ı arayarak yanına çağırdı. Karacan, F.O.'nun otelden habersiz ayrılması ve yalnız iş aramasından dolayı sinirlenerek elinde bulunan alkol şişesini kırdı. Karacan daha sonra cam parçalarıyla F.O.'nun kolunu keserek Seni öldüreceğim, kimse seni elimden kurtaramaz diyerek tehdit etti ve F.O.'nun kaçmasına engel oldu. Boğaz ve kolundan aldığı kesikler sonucu F.O. yaralanırken, gözaltına alınan Mustafa Karacan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.