Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi
Giriş Tarihi: 8.8.2023 14:42 Son Güncelleme: 8.8.2023 15:36

Muğla'da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi

Muğla Menteşe'de muayene ettiği E.Ç. (17) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen ve açığa alınan doktor U. S., serbest bırakıldı. Doktor U.S.‘nin tahliye edilmesinin ardından avukatı Salih Tozlu, açıklama yaptı. Tozlu, E.Ç.‘nin doktor U.S. hakkında iftira suçundan Muğla Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi

Muğla Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. U.S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan ve 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. U.S., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

E.Ç.'YE SUÇ DUYURUSU

Doktor U. S.'nin tahliye edilmesi edilmesinin ardından avukatı Salih Tozlu, açıklama yaptı. Tozlu, E.Ç.'nin doktor U.S. hakkında iftira suçundan Muğla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Tozlu ayrıca, E.Ç'yi azmettirdiği yönünde delil bulunan ve müvekkil ile aynı bölümde görev yapan diğer bir hekim H.K hakkında da iftira suçundan suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti. Tozlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkil U. S. 04 Ağustos 2023 tarihinde şüpheli sıfatı ile tutuklanmış ve savcılık dosyasına müştekinin iddialarını çürüten yeni deliller sunulmasının ardından dün itibariyle tahliye edilmiştir. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının müştekisi olan E.Ç'nun, müvekkile yönelik suçlamalarının asılsız ve mesnetsiz olması nedeniyle E.Ç hakkında iftira suçundan Muğla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca müvekkil U.S.'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunarak E.Ç'yi azmettirdiği yönünde delil bulunan ve müvekkil ile aynı bölümde görev yapan diğer bir hekim H.K hakkında da iftira suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır. Hekim H.K hakkında meslek etik kurallarına aykırı davranışta bulunması nedeniyle Muğla Tabip Odası'na idari soruşturma başlatılması için müracaat edilecektir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
Üzerine ağaç devrilen kadın doktor hayatını kaybetti! Talihsiz kadının son paylaşımı dikkat çekti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Hangi yüzle geldin çocuk!
Bodrum feryat ediyor
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde şiddeti önlemek için yeni uyarı sistemi devreye alınıyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA