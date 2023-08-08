Muğla’da cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi

Muğla Menteşe'de yaşayan E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. U.S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan ve 'cinsel istismar' suçundan tutuklanan Dr. U.S., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

E.Ç.'YE SUÇ DUYURUSU

Doktor U. S.'nin tahliye edilmesi edilmesinin ardından avukatı Salih Tozlu, açıklama yaptı. Tozlu, E.Ç.'nin doktor U.S. hakkında iftira suçundan Muğla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Tozlu ayrıca, E.Ç'yi azmettirdiği yönünde delil bulunan ve müvekkil ile aynı bölümde görev yapan diğer bir hekim H.K hakkında da iftira suçundan suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti. Tozlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkil U. S. 04 Ağustos 2023 tarihinde şüpheli sıfatı ile tutuklanmış ve savcılık dosyasına müştekinin iddialarını çürüten yeni deliller sunulmasının ardından dün itibariyle tahliye edilmiştir. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasının müştekisi olan E.Ç'nun, müvekkile yönelik suçlamalarının asılsız ve mesnetsiz olması nedeniyle E.Ç hakkında iftira suçundan Muğla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca müvekkil U.S.'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunarak E.Ç'yi azmettirdiği yönünde delil bulunan ve müvekkil ile aynı bölümde görev yapan diğer bir hekim H.K hakkında da iftira suçundan suç duyurusunda bulunulacaktır. Hekim H.K hakkında meslek etik kurallarına aykırı davranışta bulunması nedeniyle Muğla Tabip Odası'na idari soruşturma başlatılması için müracaat edilecektir."