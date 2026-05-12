Muğla’da Daltonlar operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada, toplam 23 şüpheli hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak", "Nitelikli Yağma", "Silahla Mala Zarar Verme", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Tehdit" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından işlem başlatıldı.
İstanbul, Ankara, Antalya, Şanlıurfa ve Muğla'da ikamet eden şüphelilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, adli işlemleri yapılmak üzere Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.