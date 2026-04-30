Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da dehşet! Otel önünde silahlı saldırı: 2 kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.04.2026 10:17

Muğla'da dehşet! Otel önünde silahlı saldırı: 2 kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bir otelin girişinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Ecevit C.’nin (53), tabancayla ateş açtığı Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) hayatını kaybetti. Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli, polis kovalamacası sonucu sıkıştırıldığı yerde tabanca ile kendisini de yaraladı.

DHA Yaşam
Muğla’da dehşet! Otel önünde silahlı saldırı: 2 kadın hayatını kaybetti
Olay, saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak'ta bulunan Bağhan Hotel önünde meydana geldi. Ecevit C., otel önünde bulunan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan ile iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.


Serap Yılmaz

DEHŞET SAÇIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit C., belinden çıkardığı tabancayla 2 kadına ateş edip olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Hatice Yeysikan

2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği, Yeysikan'ın yaralı olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Hatice Yeysikan da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ecevit C.

ŞÜPHELİ AĞIR YARALI

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit C., polisin takibi sonucu sıkıştırıldığı yerde tabanca ile göğsüne ateş ederek kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA

Muğla'da dehşet! Otel önünde silahlı saldırı: 2 kadın hayatını kaybetti
