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Giriş Tarihi: 4.07.2026 05:39

Muğla'da denize giren 18 yaşındaki Polat, boğularak hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren Polat Esmer (18), boğuldu.

DHA
Muğla’da denize giren 18 yaşındaki Polat, boğularak hayatını kaybetti
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Muğla'daki olay, saat 18.00 sıralarında Kızlan Mahallesi Uşaklılar Sitesi sahilinde meydana geldi. Tatil için Datça'da bulunan Polat Esmer, arkadaşlarıyla denize girdi.

Bir süre sonra Esmer'in sudan çıkmadığını fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, denizin dibinde hareketsiz halde bulunan Polat Esmer'i sudan çıkardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından sahilde ilk müdahalesi yapılan Esmer, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Esmer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polat Esmer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUĞLA #DATÇA #SAHİL GÜVENLİK

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