Muğla’da Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi

Törende konuşma yapan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde gerçekleştirilen bu anlamlı törenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Aziz milletimizin varoluş mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih olunan devletimizin en büyük nişanlarından biri olan Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ını kıymetli gazilerimize ve şehidimizin kıymetli ailesine takdim etmek üzere bir aradayız. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Kahraman gazilerimize de mücadeleleri ve fedakârlıkları için teşekkürlerimi sunuyorum"

Vali Akbıyık, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Çanakkale, imanın, azmin ve vatan sevgisinin destanlaştığı yerdir. 'Çanakkale Geçilmez' sözü bu toprakları kanlarıyla sulayan yüz binlerce kahramanımızın bize bıraktığı şanlı bir mirastır. O gün Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Seddülbahir'de, Arıburnu'nda düşmana karşı göğsünü siper eden Mehmetçik, bugün de vatanın dört bir yanında bayrağımızın dalgalanması için canı pahasına mücadele etmektedir" dedi.

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıraları sonsuza kadar yaşayacak"

Konuşmasında, şehitler ve gazilerin milletin bağımsızlık mücadelesindeki yerini vurgulayan Vali Akbıyık, şunları söyledi: "Bugün bu topraklar üzerinde yüzyıllardır bağımsız ve hür bir şekilde yaşıyorsak, asırlardır bağımsız ve hür yaşama iradesinden asla vazgeçmeyen aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlığı sayesindedir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, cesaretleriyle, vatan sevgileriyle aziz milletimizin şanlı tarihine yeni sayfalar ekleyen kahramanlarımızdır. Şehitlerimiz ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakârlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Onlar bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz ve en değerli sembolleridir"

Vali Akbıyık, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekâtı'na ve günümüzde terörle mücadeleye kadar vatan için canlarını feda eden kahramanların hatıralarının asla unutulmayacağını belirterek, şu sözlerle konuşmasını tamamladı: "Bizler şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasını yaşatmak, Çanakkale ruhunu sonsuza kadar korumakla mükellefiz. Onların emaneti olan bu cennet vatanı, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara taşımak en büyük görevimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadeleden sınır ötesi operasyonlara kadar canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Hayatta olan gazilerimize, değerli ailelerine ve kıymetli şehit yakınlarımıza minnet ve saygılarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim bu güzel vatanımızı korusun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" dedi. Tören, şehitler ve gaziler için duaların edilmesiyle sona erdi.