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Giriş Tarihi: 17.3.2022 20:31

Muğla'da doktora darp olayında uzman çavuş serbest

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da doktora darp olayında uzman çavuş serbest

Muğla Menteşe'de 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Asistanı T. T’yi darp ettiği ileri sürülen ve idari soruşturma ile görevden el çektirilen Uzman Çavuş A. A. adli kontrol şartıyla başsavcılıktan olayın adlı süreciyle ilgili açıklama yapıldı.

Darp olayındaki Adli süreç ile ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"14.03.2022 tarihinde saat 23:45 sıralarında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine apandisit ağrısı şikayeti ile gelen Jandarma personeli A.A. ile acil serviste görevli doktor T.T. arasında, uygulanacak tedaviye ve tedavi evrakının verilip verilmeyeceğine ilişkin yaşanan tartışma sırasında şüpheli A.A.'nın müşteki T.T.'ye yönelik "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm deliller ile birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnad olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir"

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Muğla'da doktora darp olayında uzman çavuş serbest
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