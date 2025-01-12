Muğla’da eşi benzeri görülmemiş olay! 9 aracın lastiğini kesti

Yatağan'da 12 Ocak'ta polis merkezine intikal eden olayda, Yatağan Gazi Mustafa Kemal Atatürk bulvarı üzeri ve çevresinde ikametlerin önünde, 52 yaşındaki şüpheli Fatma D., park halinde bulunan 9 aracın lastiğini kesti.

Olayı araştıran ekipler, araç sahiplerine ulaşılarak konuyla ilgili şikayetlerin alınması için polis merkezine davet edildi. Mağdur olan M.Ç., Ö.K., Ö.Ö. ve Y.D., polis merkezine gelerek şüphelinden davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti. Diğer mağdur araç sahiplerinin de şikayetçi olması bekleniyor. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın yanına yaklaşan şüpheli kadın, yanında taşıdığı kesici aletle lastiklerini keserek bölgeden uzaklaştı.