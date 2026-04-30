Muğla’da eşini ‘Yemek yapmadı’ diye katledildi! O caninin cezası belli oldu

Köyceğiz ilçesinde 22 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandıran Ummuhan Korkut cinayeti davasında bugün karar celsesi görüldü. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada, eşini darp ederek hayatını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Yunus Korkut'un cezası belli oldu.
14 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda sanık Yunus Korkut'u, 'eşe karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararda, suçun işleniş şekli ve sanığın kastının yoğunluğu göz önüne alınarak takdiri indirim uygulanmamasına hükmedildi.
"SADAKATSİZLİK" İDDİALARI ÇÜRÜTÜLDÜ
Sanık Yunus Korkut'un yargılama sürecinde öne sürdüğü "sadakatsizlik" iddiaları, yapılan HTS incelemeleriyle çürütülmüştü. Bahsi geçen telefon numarasının bir operatör yönlendirme hattı olduğu tespit edilmişti. Mahkeme, verilen ceza miktarı ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek Yunus Korkut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca sanığın, yaklaşık 66 bin TL tutarındaki yargılama giderlerini ödemesine hükmedildi.
"EN AĞIR CEZAYI ALSIN"
Ummuhan Korkut'un annesi Ayşe Bilen ise "En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.