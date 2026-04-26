Muğla'da eski eş cinayeti: "Düşkünlüğün sonun olacak" demişti... Mahkeme o cani koca için kararını açıkladı!

8 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp 8 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapsi istendi. Alçı'nın oğlu içinse 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hacı Ömer Alçı'nın iddianamede yer alan ifadesinde, aralarında otomobil ticareti olan Topal'dan 250 bin lira alacağı olduğunu, olayın da bu nedenle çıkan tartışma nedeniyle yaşandığı ileri sürdü. İddianamede, Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce, "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap olma, senin sonunu getiririm. Ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap olma seni öldürürüm bilesin" diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı vurgulandı. Olayda 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten suçlanan oğlu Bedirhan Alçı da hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Bedirhan Alçı hakkındaki dosyanın ana dosyadan ayrılmasına karar verdi.

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında mahkeme heyeti verdiği ara kararda, olayda yaralanan Sedat Tüter'e ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmamış olması nedeniyle, Hacı Ömer Alçı'nın Tüter'e yönelik eylemine ilişkin yargılama kısmının dosyadan ayrılmasına karar verdi. Söz konusu yargılamanın yeni bir esas üzerinden devam etmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.