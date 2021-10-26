Muğla’da esnaftan haraç alan 5 kişi tutuklandı

İlçedeki bir esnaftan B.Ö. isimli şüphelinin haraç aldığı ve zorla senet imzalatılmaya çalıştığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 24 Ekim'de düzenlenen operasyonla Ç.I, B.Ö, B.Ö.Ö, T.Y, S.B. ve M.T. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin üzerinde mağdurun verdiği 3 bin lira ile "pala" diye tabir edilen bıçak ele geçirilmişti.