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Giriş Tarihi: 10.4.2025 22:02

Muğla’da esrarengiz olay: Yazılım firması ortağı ölü bulundu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki yazılım firmasının ortağı Ahmet Koç evinde ölü bulundu. Talihsiz adamın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Muğla’da esrarengiz olay: Yazılım firması ortağı ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan yazılım firmasının ortağı Ahmet Koç'tan (46) haber alamayan yakınları evine gitti. Yakınları Koç'u yerde hareketsiz bir şekilde bulunca durumu 112 Acil İhbar Hattı'na bildirdi. Yapılan ihbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre öldüğü tespit edilen Koç'un cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin tahkikatının ardından otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla’da esrarengiz olay: Yazılım firması ortağı ölü bulundu!
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