Giriş Tarihi: 24.9.2025 22:27

Muğla’da evlat vahşeti: Ava gitmesini istemeyen annesini öldürdü!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 yaşındaki Soner Sivrikaya, ava gitmesini istemeyen 61 yaşındaki annesi Durgül Sivrikaya'yı, çıkan tartışma sırasında av tüfeğiyle başından vurdu. Talihsiz kadın, olay yerinde can verirken, katil evlat gözaltına alındı.

DHA
Olay, Köyceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Soner Sivrikaya, evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Anne Durgül Sivrikaya ise oğluna karşı çıkınca ikili arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğiyle annesini başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne Sivrikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, Soner Sivrikaya'yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

