Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da feci kaza: İki motosiklet birbirine girdi! 2 ölü
Giriş Tarihi: 14.05.2026 11:01

Muğla'da feci kaza: İki motosiklet birbirine girdi! 2 ölü

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

İHA Yaşam
Muğla’da feci kaza: İki motosiklet birbirine girdi! 2 ölü
  • ABONE OL

Kaza, Gölenye Barbaros Caddesi'nde Asparan Kavşağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı yönlerden gelen iki motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada, motosiklet sürücüleri M.E. ve Ö.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Rusya uyruklu A.I. ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan sürücülerin kask takmadığı iddia edilirken, olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi savcı talimatı ile kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MARMARİS #MUĞLA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da feci kaza: İki motosiklet birbirine girdi! 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA