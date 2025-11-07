Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da feci kaza: Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı! 22 yaralı
Giriş Tarihi: 7.11.2025 11:19 Son Güncelleme: 7.11.2025 11:21

Muğla'da feci kaza: Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı! 22 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 öğretmen ve 21 öğrenci yaralandı.

AA
Muğla’da feci kaza: Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı! 22 yaralı

Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde S.D'nin kullandığı 15 EH 760 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak B.T. idaresindeki 48 S 2880 plakalı öğrenci taşıyan servisle çarpıştı.

Kazada, öğrenci servisinde bulunan 1'i öğretmen 22 kişi yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da feci kaza: Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı! 22 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz