Muğla’da feci kaza! Kontrolü kaybedince önce yayaya sonra ağaca çarptı: Korku dolu anlar kameraya yansıdı!

Giriş Tarihi: 23.05.2026 13:45

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Akaryakıt istasyondan çıkan İ.B., kaygan zeminin etkisiyle yoldan çıkarak önce yayaya sonra da ağaca çarptı. Ekiplerin peş peşe geldiği olay kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyondan çıkan İ.B. idaresindeki 48 LT 644 plakalı otomobil, istasyondan çıkarken Doğacan D.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğacan D.D., yere düştü.

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİL AĞACA OK GİBİ SAPLANDI

Ayrıca sabah saatlerinde Mazıköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Selin K. yönetimindeki 48 AYP 799 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Selin K. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selin K., hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
