Muğla’da feci kaza! Kontrolü kaybedince önce yayaya sonra ağaca çarptı: Korku dolu anlar kameraya yansıdı!

OTOMOBİL AĞACA OK GİBİ SAPLANDI

Ayrıca sabah saatlerinde Mazıköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada; Selin K. yönetimindeki 48 AYP 799 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Selin K. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selin K., hastaneye kaldırıldı. İki yaralının da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

