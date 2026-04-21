Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 21.04.2026 17:43

Muğla'nın Bodrum ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü minibüsle çarpıştı. Kazada motosikletli hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre Gökpınar'dan Bayır istikametine giden Mustafa Can idaresindeki motosiklet, virajı alamayıp karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa Can için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 27 yaşındaki Mustafa Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaparken, Mustafa Can'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

