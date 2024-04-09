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Giriş Tarihi: 9.4.2024 16:17

Muğla'da feci kaza! Motosikletli ağaca çarptı: 1 ölü var!

Muğla Fethiye'de Murathan Uslu motosikletin kontrolünü kaybedip kaldırımdaki ağaca çarptı. Uslu tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İHA
Muğla’da feci kaza! Motosikletli ağaca çarptı: 1 ölü var!

Fethiye'nin Tuzla Mahallesi, İnönü Bulvarı'nda Murathan Uslu, 48 AEY 159 plakalı motosikletin kontrolünü kaybederek kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Murathan Uslu ve yolcu Skyler Watkins yola savruldu. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinnce ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Murathan Uslu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu Watkins'in tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

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Muğla'da feci kaza! Motosikletli ağaca çarptı: 1 ölü var!
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