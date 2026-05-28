Giriş Tarihi: 28.05.2026 08:41

Muğla'da feci kaza: Otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü öldü!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavşakta otomobille motosiklet çarpıştı. Savrulup otomobilin üzerine düşen motosiklet sürücüsü Serhat Çulha (25) hayatını kaybetti. Yaralanan otomobildeki 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Kaza, saat 04.30 sıralarında Karaçulha Çevre Yolu'nda meydana geldi. Seydikemer yönüne giden Serhat Çulha yönetimindeki 31 AOG 752 plakalı motosiklet, Fethiye yönüne giden ve kavşakta dönüş yapan Gürkan Eren yönetimindeki 54 APP 367 plakalı otomobille çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLİN ÜZERİNE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çulha, otomobilin üzerine savruldu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Serhat Çulha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Gürkan Eren ile yanındaki Oğuzhan Aksu ve Halit Can Gel ise yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Oğuzhan Aksu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Serhat Çulha'nın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
