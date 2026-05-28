Muğla’da feci kaza: Otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü öldü!

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLİN ÜZERİNE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Çulha, otomobilin üzerine savruldu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü Serhat Çulha'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Gürkan Eren ile yanındaki Oğuzhan Aksu ve Halit Can Gel ise yaralandı.