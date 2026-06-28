Muğla’da feci kaza! Taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Murat Yüp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülistan V.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.