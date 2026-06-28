Muğla’da feci kaza! Taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarından Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.C. idaresindeki 48 T 6534 plakalı taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp'ün kullandığı 48 AVF 466 motosiklet ile çarpıştı.
MOTOSİKLET SAVRULDU TAKSİ DİREĞE ÇARPTI
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yüp ile arkasında yolcu konumunda bulunan Gülistan V., yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletten yola savruldu. Taksi ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı.
1 ÖLÜ 1 AĞIR YARALI
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Murat Yüp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gülistan V.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Yüp'ün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazada yara almayan taksi şoförü M.C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor