Muğla’da feci kaza! Top oynarken bir anda gözden kayboldu! 35 metrelik uçurumdan…

Giriş Tarihi: 12.04.2026 15:29

Muğla Fethiye'de piknik faciası! Arkadaşlarıyla top oynarken bir anda dengesini kaybeden 28 yaşındaki genç, 35 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Talihsiz işçi Kenan Zenginer olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Olay, saat 09.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çırpı mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden inşaat işçisi Kenan Zenginer top oynarken dengesini kaybedip yaklaşık 35 metreden yuvarlandı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre içinde Zenginer'e ulaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Zenginer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kenan Zenginer'in cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kenan Zenginer'in cesedinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

