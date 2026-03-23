Muğla’da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nın izine ulaşıldı. Aranan şüpheli A.K., Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!