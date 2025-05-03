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Giriş Tarihi: 3.5.2025 09:21

Muğla'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İHA
Muğla’da FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 GÖZALTI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yürütülen planlı soruşturma kapsamında Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden birisinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli şahıs serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli şahıstan, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.

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Muğla'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı
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