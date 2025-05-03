Muğla’da FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışması devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 GÖZALTI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yürütülen planlı soruşturma kapsamında Menteşe ve Fethiye ilçeleri ile Manisa ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

2'Sİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerden birisinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli şahıs serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli şahıstan, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.