Muğla’da insan tacirlerine darbe: 7 şüpheli tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipli göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürütüldü. Yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 128 göçmen ve 13 organizatör yakalandı.

Muğla merkezli 3 ilde 20 Aralık'ta 9 şüpheliye yönelik icra edilen operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 49 adet av tüfeği kartuşu, 75 adet 7.62 mm fişek, 81 adet 9 mm. Fişek, 1 adet kütüklük, 1 adet av bıçağı, 2 zodyak sürat botu ve 2 adet bot motoru ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle S.A., M. A., S.Ö., R.B., E.S., M.H.T. M.S.T. ve M.Ş. gözaltına alındı. Toplamda 8 şüpheli, mevcutlu olarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., M. A., S.Ö., R.B., E.S., M.H.T. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.