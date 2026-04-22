Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da işten evine dönen kadına bıçaklı saldırı!
Giriş Tarihi: 22.04.2026 20:33

Muğla'nın Bodrum ilçesinde işten evine dönen 54 yaşındaki Güler B., bahçede kendisini bekleyen şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 4 bıçak darbesi alan kadın ağır yaralanırken, Saldırganın kadının eski erkek arkadaşı olduğu iddia edildi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güler B. (54) işten çıkarak evine geldiği sırada, bahçede kendisini bekleyen şüphelinin saldırısına uğradı.

Şüpheli, yanında getirdiği bıçakla kadına art arda saldırırken, Güler B. aldığı 4 bıçak darbesi sonrası kanlar içinde yere yığıldı. Çevreden yükselen çığlıklar üzerine bahçeye koşan oğlu, annesini ağır yaralı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güler B., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

#MUĞLA #BODRUM

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA