Muğla’da kahreden olay! Gülayşe Çoban’dan günlerdir haber alınamıyordu: Yaşlı kadın terk edilmiş köyde ölü bulundu!

Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde yaşayan Gülayşe Çoban, otlattığı hayvanları aramak için 2 Haziran'da evden çıktı. Çoban'dan haber alamayan yakınları, bölgede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Çoban'ı bulamayan yakınları, ertesi gün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.