Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da kahreden olay! Gülayşe Çoban'dan günlerdir haber alınamıyordu: Yaşlı kadın terk edilmiş köyde ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 6.06.2026 16:14

Muğla’da kahreden olay! Gülayşe Çoban'dan günlerdir haber alınamıyordu: Yaşlı kadın terk edilmiş köyde ölü bulundu!

Muğla’nın Yatağan ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. 4 gündür kayıp olarak aranan 84 yaşındaki Gülayşe Çoban’ı bulmak için 4 dron ve sayısız ekip çalışmalarına devam etti. Yaşlı kadın evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş köyde ölü bulundu. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Muğla’da kahreden olay! Gülayşe Çoban’dan günlerdir haber alınamıyordu: Yaşlı kadın terk edilmiş köyde ölü bulundu!
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Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde yaşayan Gülayşe Çoban, otlattığı hayvanları aramak için 2 Haziran'da evden çıktı. Çoban'dan haber alamayan yakınları, bölgede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Çoban'ı bulamayan yakınları, ertesi gün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

DRON DESTEKLİ ARAMA

Arama çalışmalarına; 15 kişilik Datça Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekibi, jandarma ekipleri, jandarma iz takip köpeği, 6 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri ile 4 dron ile arama yapıldı. Aramalara mahalleli de destek verdi.

TERK EDİLMİŞ KÖYDE ÖLÜ BULUNDU

Çoban, bugün Çavuşlar mevkisinde, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki terk edilmiş köyde ölü bulundu. Çoban'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #YATAĞAN

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