Muğla’da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki Yunus Sazboğaz (29) ve Adnan Zeybek (63) yaralandı.

Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, alternatif yollardan kontrollü olarak sağlandı. Çevreye savrulan arı kovanları, bölgeye çağrılan arıcılar yardımıyla toplandıktan sonra kara yolu ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Mevlüt Şimşek ile Süleyman Kılınç'ın Burdur'un Altınyayla ilçesinde eski belediye başkanlığı görevinde bulundukları, Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın ise birçok esere sahip bilim insanı olduğu öğrenildi.