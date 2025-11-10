Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da mermer ocağı işçisi evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 10.11.2025 17:29

Muğla’da mermer ocağı işçisi evinde ölü bulundu

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarıyayla Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki Faruk Gedikoğlu evinde ölü olarak bulundu.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da mermer ocağı işçisi evinde ölü bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Yukarıyayla Mahallesi'nde bir mermer ocağında çalışan ve bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Gedikoğlu, aynı evde oturduğu 15 yaşındaki oğlu tarafından sabah evin içindeki odasında hareketsiz olarak bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gedikoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gedikoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da mermer ocağı işçisi evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz