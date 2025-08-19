Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da motosiklet vaadiyle 30 milyonluk vurgun!
Giriş Tarihi: 19.8.2025 19:09 Son Güncelleme: 19.8.2025 19:09

Muğla’da motosiklet vaadiyle vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. Yaklaşık 30 milyon TL vurgun yapan şüpheliler, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Muğla, İstanbul ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı baskında 10 şüpheli gözaltına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla'nın, Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde beyanı alınan (49) mağdur, şirket üzerinden İstanbul'da bulunan ünlü bir motosiklet markasından uygun fiyatlı motorsiklet alma vaadiyle dolandırıldı.

Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldığına yönelik mağdurların ifadeleri alındı. HTS ve MASAK'tan temin edilen hesap hareketlerinin incelemeleri neticesinde, mağdurlardan para alan, gelen parayı farklı hesaplara gönderen 10 şüpheli tespit edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 10 şüpheliye yönelik Muğla, İstanbul ve Adana illerinde 19 Ağustos 2025 tarihinde eş zamanlı yapılan operasyonda M.A., R.D. M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. yakalanarak gözaltına alındı.

