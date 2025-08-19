Muğla’da motosiklet vaadiyle 30 milyonluk vurgun!

Muğla'nın, Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde beyanı alınan (49) mağdur, şirket üzerinden İstanbul'da bulunan ünlü bir motosiklet markasından uygun fiyatlı motorsiklet alma vaadiyle dolandırıldı.

Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldığına yönelik mağdurların ifadeleri alındı. HTS ve MASAK'tan temin edilen hesap hareketlerinin incelemeleri neticesinde, mağdurlardan para alan, gelen parayı farklı hesaplara gönderen 10 şüpheli tespit edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 10 şüpheliye yönelik Muğla, İstanbul ve Adana illerinde 19 Ağustos 2025 tarihinde eş zamanlı yapılan operasyonda M.A., R.D. M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. yakalanarak gözaltına alındı.